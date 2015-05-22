В розыгрыше Кубка женских клубных команд Европы по хоккею на траве «Минск» одолел питерский «Метрострой» – 2:1

Новости Беларуси. Несмотря на то, что погода за окном не радует и выходить на улицу просто не хочется, девушек, которые в эти дни сражаются в Минске за победу в Кубке клубных команд Европы по хоккею на траве «Трофи», ненастье не пугает.

Днем дождь немного подпортил настроение всем участникам состязаний, но с последствиями стихии справились и все матчи состоялись. Однако поклонников этого вида спорта в нашей стране, безусловно, волновала последняя встреча дня, где девушкам из хоккейного клуба «Минск» предстояло скрестить клюшки с командой «Метрострой» из Санкт-Петербурга.

Накануне россиянки в своем матче проиграли, а вот белоруски одолели испанскую команду «Реал Сосьедад». Оттого на поединок 22 мая девушки, представляющие нашу столицу, выходили сражаться и биться за победу.

Радостно, что добыть викторию у белорусок получилось – 2:1. Это, безусловно, прибавит уверенности нашей команде перед следующими поединками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Екименко, исполнительный директор ХК «Минск»:

Основная и первая цель – научиться хорошему хоккею. А вторая, конечно, победить, как любой солдат хочет стать генералом. Поэтому мы только за победу. И, конечно, мастерство надо повышать, учиться.