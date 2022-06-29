«Желание показать максимум». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из Беларуси, России и Израиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российская сборная приехала на турнир сильнейшим составом. Ведущая команда мира, состоящая из победителей и призеров крупнейших международных стартов, поборется за медали чемпионата Беларуси. Статус одного из ключевых игроков на международной арене российская сборная подтвердила на минувшей Олимпиаде – в Токио представители Российской Федерации завоевали восемь медалей.

Накануне был разыгран комплект медалей в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Золото у мужчин завоевал серебряный призер Олимпийских игр россиянин Артем Черноусов. У женщин победила белоруска Екатерина Крученок. В женской части соревнований представительницы нашей страны заняли весь пьедестал.

Виктория Чайка, главный тренер национальной сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

В этом чемпионате Беларуси уже принимает участие команда Российской Федерации. Кроме того, приехал очень сильный представитель команды Израиля, многократный чемпион Европы и мира. Поэтому у наших ребят очень большое желание, но я это вижу. Очень большое желание показать максимум того, на что способны.



