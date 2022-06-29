Прямой эфир

«Желание показать максимум». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

29 июня 2022 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из Беларуси, России и Израиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Желание показать максимум». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе-1

Российская сборная приехала на турнир сильнейшим составом. Ведущая команда мира, состоящая из победителей и призеров крупнейших международных стартов, поборется за медали чемпионата Беларуси. Статус одного из ключевых игроков на международной арене российская сборная подтвердила на минувшей Олимпиаде – в Токио представители Российской Федерации завоевали восемь медалей.

«Желание показать максимум». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе-3

Накануне был разыгран комплект медалей в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Золото у мужчин завоевал серебряный призер Олимпийских игр россиянин Артем Черноусов. У женщин победила белоруска Екатерина Крученок. В женской части соревнований представительницы нашей страны заняли весь пьедестал.

Виктория Чайка, главный тренер национальной сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
В этом чемпионате Беларуси уже принимает участие команда Российской Федерации. Кроме того, приехал очень сильный представитель команды Израиля, многократный чемпион Европы и мира. Поэтому у наших ребят очень большое желание, но я это вижу. Очень большое желание показать максимум того, на что способны.

 

«Желание показать максимум». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе-5

29 июня на чемпионате Беларуси были разыграны медали в двух дисциплинах. В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в миксте первое место заняли белорусы Владислав Демеш и Александра Петрова. В аналогичной дисциплине в стрельбе из пневматической винтовки золото взяли россияне Дарья Болдинова и Александр Дрягин.

# Спортивные соревнования # Владислав Демеш # Александра Петрова # Виктория Чайка # Артем Черноусов

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Чайка про ЧБ по стрельбе: «Везде есть свои лидеры, которые достойны победы»
29 июня 2022 14:47

Виктория Чайка про ЧБ по стрельбе: «Везде есть свои лидеры, которые достойны победы»

«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде
29 июня 2022 13:56

«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде

Отставание от первого места составляет 8 баллов. Есть ли у женской сборной по футболу шансы выйти на чемпионат мира?
28 июня 2022 22:47

Отставание от первого места составляет 8 баллов. Есть ли у женской сборной по футболу шансы выйти на чемпионат мира?