Отставание от первого места составляет 8 баллов. Есть ли у женской сборной по футболу шансы выйти на чемпионат мира?

Женская сборная Беларуси по футболу продолжает свое выступление в рамках квалификации к чемпионату мира – 2023. На этот раз на выезде соперничать предстоит с командой Нидерландов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый свисток в данном противостоянии прозвучал 28 июня в 21:45 по московскому времени.
Оппонентки сейчас борются за первую позицию с Исландией в группе C, которое гарантирует прямой выход на мундиаль-2023, поэтому борьба ожидается упорная. В предыдущем матче наши девушки обыграли футболисток из Чехии со счетом 2:1. И сейчас занимают третью строчку в своей группе. Отставание от первого места составляет восемь баллов.