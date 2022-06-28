Отставание от первого места составляет 8 баллов. Есть ли у женской сборной по футболу шансы выйти на чемпионат мира?

Женская сборная Беларуси по футболу продолжает свое выступление в рамках квалификации к чемпионату мира – 2023. На этот раз на выезде соперничать предстоит с командой Нидерландов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый свисток в данном противостоянии прозвучал 28 июня в 21:45 по московскому времени.