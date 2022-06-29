Виктория Чайка про ЧБ по стрельбе: «Везде есть свои лидеры, которые достойны победы»

Виктория Чайка, главный тренер национальной сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

У нас ребята некоторые сильны в пневматических дисциплинах, некоторые – в малокалиберных. Поэтому везде есть свои лидеры, которые достойны победы. Точно так же, наравне с другими участниками. Это конгломерат как заслуженных, очень опытных спортсменов, за плечами у которых не одна Олимпиада, так и наша очень перспективная молодежь 15-16 лет, которая полна сил, мотивации тянуться за своими товарищами. Из разных регионов: это и Гродно, и Минская область, и Брест. Также и представители Минска.