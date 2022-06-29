Виктория Чайка про ЧБ по стрельбе: «Везде есть свои лидеры, которые достойны победы»
Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко стартовал Открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из Беларуси, России и Израиля.
28 июня был разыгран комплект медалей в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Золото у мужчин завоевал серебряный призер Олимпийских игр россиянин Артем Черноусов. У женщин победила белоруска Екатерина Крученок. Отметим, что в женской части соревнований представительницы нашей страны заняли весь пьедестал.
Виктория Чайка, главный тренер национальной сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
У нас ребята некоторые сильны в пневматических дисциплинах, некоторые – в малокалиберных. Поэтому везде есть свои лидеры, которые достойны победы. Точно так же, наравне с другими участниками. Это конгломерат как заслуженных, очень опытных спортсменов, за плечами у которых не одна Олимпиада, так и наша очень перспективная молодежь 15-16 лет, которая полна сил, мотивации тянуться за своими товарищами. Из разных регионов: это и Гродно, и Минская область, и Брест. Также и представители Минска.
29 июня на чемпионате Беларуси определились победители и призеры в двух дисциплинах. В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в миксте первое место заняли белорусы Владислав Демеш и Александра Петрова. В аналогичной дисциплине в стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров золото взяли россияне Дарья Болдинова и Александр Дрягин.