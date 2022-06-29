«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде

Новости Беларуси. Команда дзюдоистов Клецкой детско-юношеской спортивной школы завоевала призовые места на областной спартакиаде в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Воспитанники взяли общекомандное серебро. В составе 8 юношей и 7 девушек. Всего в турнире участвовало 10 команд из разных регионов Минской области в возрасте 14-15 лет. Также клецкие спортсмены выступили на открытом турнире по дзюдо «Ляхавiцкi волат», где завоевали одно золото и две бронзы.

Георгий Борисевич, старший тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома:

В этих соревнования общекомандное или третье по юношам и второе по девушкам. У нас есть чемпионы, есть серебряные, есть бронзовые призеры. Ребята продемонстрировали хорошую технику владения борьбой дзюдо, соответственно, психологическую подготовку. Они шли к этому старту.

Даниил Белазарович, воспитанник детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома:

У меня в Борисове первое место, я выиграл пять схваток. В будущем я хочу профессионально заниматься по этому виду спорта.

Арина Борисевич, воспитанница детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома:

Сама занимаюсь шесть лет. А выбрала, потому что у меня и папа занимался дзюдо, и сестра моя тоже. Я собираюсь после 9 класса пойти в училище олимпийского резерва.