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«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде

29 июня 2022 13:56
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Новости Беларуси. Команда дзюдоистов Клецкой детско-юношеской спортивной школы завоевала призовые места на областной спартакиаде в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде-1

Воспитанники взяли общекомандное серебро. В составе 8 юношей и 7 девушек. Всего в турнире участвовало 10 команд из разных регионов Минской области в возрасте 14-15 лет. Также клецкие спортсмены выступили на открытом турнире по дзюдо «Ляхавiцкi волат», где завоевали одно золото и две бронзы.  

«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде-4

Георгий Борисевич, старший тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома:  
В этих соревнования общекомандное или третье по юношам и второе по девушкам. У нас есть чемпионы, есть серебряные, есть бронзовые призеры. Ребята продемонстрировали хорошую технику владения борьбой дзюдо, соответственно, психологическую подготовку. Они шли к этому старту.  

«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде-7

Даниил Белазарович, воспитанник детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома:  
У меня в Борисове первое место, я выиграл пять схваток. В будущем я хочу профессионально заниматься по этому виду спорта.  

«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде-10

Арина Борисевич, воспитанница детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома:  
Сама занимаюсь шесть лет. А выбрала, потому что у меня и папа занимался дзюдо, и сестра моя тоже. Я собираюсь после 9 класса пойти в училище олимпийского резерва.  

«Хочу профессионально заниматься». Дзюдоисты из Клецкой ДЮСШ заняли призовые места на областной спартакиаде-13

Кроме того, в Клецкой детско-юношеской спортивной школе подвели итоги учебного года. Воспитанники получили сувениры. Сейчас юные дзюдоисты готовятся к тренировкам в спортивном лагере «Нача». Оздоровительная смена пройдет в августе.  

# Дзюдо # Георгий Борисевич # Даниил Белазарович # Арина Борисевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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