Здесь снималась «Легенда №17». Как хоккейная коробка превратилась в главную ледовую арену Новополоцка

Новости Беларуси. Когда-то выпускники новополоцкой школы хоккея составляли основу национальной сборной страны. На время местная школа пропала с радаров спортивных болельщиков. И тому были причины – затянувшаяся реконструкция ледовой арены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение проблемы под свой контроль взял глава государства. В 2018 году Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривалась завершение реконструкции дворца и возведение дополнительной тренировочной площадки. Как сегодня обстоят дела в кузнице хоккейных талантов, в материале Виктора Пралича.

Владимир Бляхман знает всю историю становления хоккея в Новополоцке. Еще в 1970-х он вместе со Львом Новожиловым и энтузиастами горели желанием создать крепкую команду по этому виду спорта. Начинал с игры на коробке под открытым небом. Сегодня это целая хоккейная инфраструктура.

Владимир Бляхман, начальник команды «Химик-СКА» 1990-2011:

Нам этот каток дорог, потому что очень трудно достался. И достался тогда, когда в принципе об этом даже в республике и не мечтали. Это был праздник для всей Беларуси, даже когда открыли каток, спустили. Благодаря этому открытому катку мы выиграли Кубок ВЦСПС и вошли в класс «А».

В 2018 году было решено реконструировать хоккейный комплекс. Но процесс затянулся. Зато этим воспользовались киношники. Именно здесь почти 10 лет назад снимали фильм «Легенда № 17».

Слишком уж хорошими получались натурные декорации: ледовая арена ярко отражала весь советский колорит. Но не забывали и о настоящем хоккее. Затянувшемуся процессу новый импульс дал указ Президента в 2018 году. Была поставлена задача закончить реконструкцию и возвести дополнительную тренировочную площадку.

Андрей Ильин, генеральный директор хоккейного клуба «Химик»:

Если раньше у нас было одно ледовое поле и мы его в первую очередь использовали для учебно-тренировочного процесса, организовывая массовое катание раз-два в неделю, то сейчас мы можем себе позволить провести пять-шесть сеансов массового катания. И, конечно, с учетом того, что у нас два поля, мы можем больше сосредоточиться на учебно-тренировочном процессе всех команд. И соответственно результат пошел расти, и интерес к этому виду спорта (хоккею) тоже начал расти.

Как пример правильности тех решений – один из последних знаковых результатов: победа в предсезонном турнире памяти Льва Новожилова. На арене «Химика» встречались три клуба белорусской Экстралиги и киевский «Сокол». На домашней арене хозяевам не было равных.

Олег Хмыль, главный тренер хоккейного клуба «Химик»:

Получается так, что последняя репетиция перед чемпионатом. Посмотрели ближайший резерв молодых ребят. Вновь прибывших и ребят, которые уже начинают понимать наши требования. Турнир такого человека, который здесь создал все, благодаря которому в Новополоцке появилась профессиональная команда – это очень приятно.

Виктор Пралич, корреспондент:

За свою историю городская команда «Химик» дважды становилась лучшей стране. Было время, когда сборная Беларуси на четверть состояла из воспитанников Новополоцкой хоккейной школы. Традиции стараются продолжать и сейчас. Для будущей смены хоккейного клуба – учащихся школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой имени Льва Новожилова – созданы все условия. Ребята с охотой занимаются на площадке. Тренировки расписаны чуть ли не по часам. И многие из них мечтают пойти по стопам выходцев из «Химика».