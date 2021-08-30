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Теннисист Илья Ивашко побил собственный рекорд. Белорус поднялся на 53 строчку обновлённого рейтинга ATP

30 августа 2021 14:47
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Новости Беларуси. В обновленном рейтинге ATP белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на рекордную для себя 53-ю строчку, заработав 1 250 баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это стало возможным после победы на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Теннисист Илья Ивашко побил собственный рекорд. Белорус поднялся на 53 строчку обновлённого рейтинга ATP-1

К слову, это лучший результат на данный момент среди играющих в теннис мужчин-белорусов. Лидерство в списке по-прежнему удерживает серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, замыкает тройку лидеров грек Стефанос Циципас.

# Теннис # Илья Ивашко # Новак Джокович # Даниил Медведев # Стефанос Циципас # Фотофакт

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