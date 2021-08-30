Теннисист Илья Ивашко побил собственный рекорд. Белорус поднялся на 53 строчку обновлённого рейтинга ATP

Новости Беларуси. В обновленном рейтинге ATP белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на рекордную для себя 53-ю строчку, заработав 1 250 баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это стало возможным после победы на турнире в Уинстон-Сейлеме.