Теннисист Илья Ивашко побил собственный рекорд. Белорус поднялся на 53 строчку обновлённого рейтинга ATP

Новости Беларуси. В обновленном рейтинге ATP белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на рекордную для себя 53-ю строчку, заработав 1 250 баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это стало возможным после победы на турнире в Уинстон-Сейлеме.
Новости Беларуси. В обновленном рейтинге ATP белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на рекордную для себя 53-ю строчку, заработав 1 250 баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это стало возможным после победы на турнире в Уинстон-Сейлеме.
К слову, это лучший результат на данный момент среди играющих в теннис мужчин-белорусов. Лидерство в списке по-прежнему удерживает серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, замыкает тройку лидеров грек Стефанос Циципас.