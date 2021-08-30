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Завершился 21 тур чемпионата Беларуси по футболу. В последнем матче сыграли «Неман» и «Энергетик-БГУ»

30 августа 2021 14:52
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Новости Беларуси. Завершился 21-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Последней игрой стало противостояние «Немана» и «Энергетика-БГУ», в котором гродненские спортсмены нанесли соперникам сокрушительное поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился 21 тур чемпионата Беларуси по футболу. В последнем матче сыграли «Неман» и «Энергетик-БГУ»-1

«Размочить» счет удалось уже на седьмой минуте игры. Ворота гостей покорились Андрею Якимову. Помимо него голевым дублем отличился Алексей Легчилин, забивший два мяча с разницей в три минуты. Открыть счет минчанам не удалось. Финальный счет матча – 3:0 в пользу «Немана».

Завершился 21 тур чемпионата Беларуси по футболу. В последнем матче сыграли «Неман» и «Энергетик-БГУ»-4

Результаты остальных матчей тура на экране.

# Футбол Беларуси # Андрей Якимов # Алексей Легчилин # Фотофакт

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