Завершился 21 тур чемпионата Беларуси по футболу. В последнем матче сыграли «Неман» и «Энергетик-БГУ»

Новости Беларуси. Завершился 21-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Последней игрой стало противостояние «Немана» и «Энергетика-БГУ», в котором гродненские спортсмены нанесли соперникам сокрушительное поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Размочить» счет удалось уже на седьмой минуте игры. Ворота гостей покорились Андрею Якимову. Помимо него голевым дублем отличился Алексей Легчилин, забивший два мяча с разницей в три минуты. Открыть счет минчанам не удалось. Финальный счет матча – 3:0 в пользу «Немана».