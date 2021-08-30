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Белорусский пловец Игорь Бокий выиграл пятое золото Паралимпиады в Токио

30 августа 2021 13:55
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Новости Беларуси. Игорь Бокий – 16-кратный чемпион Паралимпиад. 30 августа он записал на свой счет уже пятую золотую медаль на стартах в японской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский пловец Игорь Бокий выиграл пятое золото Паралимпиады в Токио-1

В квалификации на дистанции 200 метров комплексом наш спортсмен финишировал первым, обеспечив себе выход в борьбу за медаль. Не оставил шансов соперникам Бокий и в финале, пройдя дистанцию за 2 минуты и 2 секунды. Это время – новый мировой рекорд.

Белорусский пловец Игорь Бокий выиграл пятое золото Паралимпиады в Токио-4

Отличился медалью сегодня и пловец Егор Щелканов. Его стараниями медальная копилка Беларуси пополнилась серебром. В финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине он показал второе время. Отставание от паралимпийского чемпиона составило всего 0,31 секунды. С завоеванием награды поздравления Егору Щелканову поздравил направил Президент Александр Лукашенко.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Егор Щелканов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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