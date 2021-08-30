Белорусский пловец Игорь Бокий выиграл пятое золото Паралимпиады в Токио

Новости Беларуси. Игорь Бокий – 16-кратный чемпион Паралимпиад. 30 августа он записал на свой счет уже пятую золотую медаль на стартах в японской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В квалификации на дистанции 200 метров комплексом наш спортсмен финишировал первым, обеспечив себе выход в борьбу за медаль. Не оставил шансов соперникам Бокий и в финале, пройдя дистанцию за 2 минуты и 2 секунды. Это время – новый мировой рекорд.