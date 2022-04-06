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Завершился хоккейный матч между «Шахтёром» и «Металлургом» в рамках ЧБ. Итоги игры

06 апреля 2022 20:14
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Новости Беларуси. В хоккейном чемпионате Беларуси завершился шестой полуфинальный поединок между солигорским «Шахтером» и жлобинским «Металлургом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Завершился хоккейный матч между «Шахтёром» и «Металлургом» в рамках ЧБ. Итоги игры-1

Поединок выдался ярким и бескомпромиссным. В первом периоде Роман Горбунов мощным броском с ходу поразил ворота «Металлурга» и вывел «Шахтер» вперед – 1:0. Спустя две минуты «Металлург» благодаря усилиям Виталия Пинчука отыгрался. На перерыв команды ушли с ничейным счетом – 1:1. Во втором периоде на шайбу Андрея Галушкина «Металлург» ответил голевым броском Егора Воронова.  

Итоговый счет – 3:2 в пользу «Шахтера».  

# Хоккей Беларуси # Роман Горбунов # Виталий Пинчук # Андрей Галушкин # Егор Воронов # Фотофакт

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