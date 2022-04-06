Завершился хоккейный матч между «Шахтёром» и «Металлургом» в рамках ЧБ. Итоги игры

Новости Беларуси. В хоккейном чемпионате Беларуси завершился шестой полуфинальный поединок между солигорским «Шахтером» и жлобинским «Металлургом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок выдался ярким и бескомпромиссным. В первом периоде Роман Горбунов мощным броском с ходу поразил ворота «Металлурга» и вывел «Шахтер» вперед – 1:0. Спустя две минуты «Металлург» благодаря усилиям Виталия Пинчука отыгрался. На перерыв команды ушли с ничейным счетом – 1:1. Во втором периоде на шайбу Андрея Галушкина «Металлург» ответил голевым броском Егора Воронова.