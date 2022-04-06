«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!»

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение победителей акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В конкурсе во время Олимпийских игр в Пекине приняли участие более 2 000 белорусов.

В НОК приехали представители разных регионов страны. Например, семью Коневых возглавила самая юная участница Диана, она является поклонницей Динары Алимбековой и всегда с ней на связи. Педагог Приборской школы-сада Руслана Урганова сплотила весь коллектив, зажгла идеей и вселила веру в победу в конкурсе.

Руслана Урганова, сотрудник Приборского детского сада – средней школы:

Раз вот мой земляк смог – и я смогу. Мы должны гордиться нашей страной, спортсменами. Этому способствует – как прививать у детей любовь к родине, чувства прекрасные к малой родине.

Даниил Гридюшко, участник конкурса СШ № 73 г. Минска:

Для меня важно, чтобы все побеждали. Потому что олимпийцы по большей части прославляют нашу страну. Я очень горжусь нашими олимпийцами.