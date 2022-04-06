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«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!»

06 апреля 2022 20:08
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение победителей акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В конкурсе во время Олимпийских игр в Пекине приняли участие более 2 000 белорусов.  

«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!»-1

В НОК приехали представители разных регионов страны. Например, семью Коневых возглавила самая юная участница Диана, она является поклонницей Динары Алимбековой и всегда с ней на связи. Педагог Приборской школы-сада Руслана Урганова сплотила весь коллектив, зажгла идеей и вселила веру в победу в конкурсе.  

«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!»-4

Руслана Урганова, сотрудник Приборского детского сада – средней школы:  
Раз вот мой земляк смог – и я смогу. Мы должны гордиться нашей страной, спортсменами. Этому способствует – как прививать у детей любовь к родине, чувства прекрасные к малой родине.  

«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!»-7

Даниил Гридюшко, участник конкурса СШ № 73 г. Минска:  
Для меня важно, чтобы все побеждали. Потому что олимпийцы по большей части прославляют нашу страну. Я очень горжусь нашими олимпийцами.  

«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!»-10

Победителей конкурса наградили сувенирами с символикой зимних Игр в Пекине, атласом «Хутчэй! Вышэй! Мацней!» и фотоальбомом «30 лет Беларуси». Но самый главный подарок – это, безусловно, бесценное общение с их кумирами, призерами Олимпийских игр.  

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# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Руслана Урганова # Даниил Гридюшко # Фотофакт

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