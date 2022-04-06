«Это очень важно». Антон Смольский о поддержке болельщиков во время Олимпиады

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение победителей акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В конкурсе во время Олимпийских игр в Пекине приняли участие более 2 000 белорусов.
Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение победителей акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В конкурсе во время Олимпийских игр в Пекине приняли участие более 2 000 белорусов.
За наших атлетов болела вся страна, а участники акции еще и поддерживали олимпийцев не только у экранов телевизоров, но и в социальных сетях. По условиям конкурса в период белой Олимпиады любой желающий мог сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, которые символизируют олимпийское движение. Ну и, конечно, дополнить это фото пожеланиями своим кумирам. По итогам конкурса было определено 16 победителей. Они получили памятные подарки из рук самих олимпийцев, для которых такая поддержка стала действительно огромным стимулом в достижении отличных результатов на Олимпиаде.
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр (биатлон):
Это очень важно, и поблагодарить болельщиков, тех людей, которые поддерживали меня, поддерживали не только на Олимпиаде, но и вообще по ходу всей карьеры. Это очень приятно и для меня большая честь. Кто-то рассказывал, что прямо на коленках переживал дома перед телевизором, кто-то писал постоянно сообщения в знак поддержки, даже когда были не совсем хорошие гонки. И это мотивирует и настраивает на хороший результат.
«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!» Читайте здесь.