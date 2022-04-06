«Это очень важно». Антон Смольский о поддержке болельщиков во время Олимпиады

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение победителей акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В конкурсе во время Олимпийских игр в Пекине приняли участие более 2 000 белорусов.

За наших атлетов болела вся страна, а участники акции еще и поддерживали олимпийцев не только у экранов телевизоров, но и в социальных сетях. По условиям конкурса в период белой Олимпиады любой желающий мог сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, которые символизируют олимпийское движение. Ну и, конечно, дополнить это фото пожеланиями своим кумирам. По итогам конкурса было определено 16 победителей. Они получили памятные подарки из рук самих олимпийцев, для которых такая поддержка стала действительно огромным стимулом в достижении отличных результатов на Олимпиаде.