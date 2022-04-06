«Для меня честь». Алина Горносько передала свою олимпийскую медаль в музей НОКа

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение победителей акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В конкурсе во время Олимпийских игр в Пекине приняли участие более 2 000 белорусов.
Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение победителей акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В конкурсе во время Олимпийских игр в Пекине приняли участие более 2 000 белорусов.
Все, кто приехал в штаб-квартиру НОК, смогли воочию увидеть награды олимпийцев разных лет. Кульминацией праздника стала передача бронзовой медали гимнастки Алины Горносько в олимпийский музей НОКа.
Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):
Для меня честь, что в этом зале, где представлены многие медали и личные вещи олимпийских призеров и олимпийских чемпионов, что теперь здесь полежит моя медаль. Безусловно, когда она мне понадобится, мне разрешат ее забрать, но мне очень приятно, что здесь проходят масштабные экскурсии. И каждый может насладиться, потрогать, замотивироваться. И в дальнейшем, возможно, иметь такой успех.
«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!» Читайте здесь.