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«Для меня честь». Алина Горносько передала свою олимпийскую медаль в музей НОКа

06 апреля 2022 20:03
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение победителей акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В конкурсе во время Олимпийских игр в Пекине приняли участие более 2 000 белорусов.  

«Для меня честь». Алина Горносько передала свою олимпийскую медаль в музей НОКа-1

Все, кто приехал в штаб-квартиру НОК, смогли воочию увидеть награды олимпийцев разных лет. Кульминацией праздника стала передача бронзовой медали гимнастки Алины Горносько в олимпийский музей НОКа.  

«Для меня честь». Алина Горносько передала свою олимпийскую медаль в музей НОКа-4

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):  
Для меня честь, что в этом зале, где представлены многие медали и личные вещи олимпийских призеров и олимпийских чемпионов, что теперь здесь полежит моя медаль. Безусловно, когда она мне понадобится, мне разрешат ее забрать, но мне очень приятно, что здесь проходят масштабные экскурсии. И каждый может насладиться, потрогать, замотивироваться. И в дальнейшем, возможно, иметь такой успех.  

«Очень горжусь нашими олимпийцами». В НОК наградили победителей акции «Разам з камандай!» Читайте здесь.  

# Олимпиада 2020 # Алина Горносько # Фотофакт

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