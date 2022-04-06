«Для меня честь». Алина Горносько передала свою олимпийскую медаль в музей НОКа

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):

Для меня честь, что в этом зале, где представлены многие медали и личные вещи олимпийских призеров и олимпийских чемпионов, что теперь здесь полежит моя медаль. Безусловно, когда она мне понадобится, мне разрешат ее забрать, но мне очень приятно, что здесь проходят масштабные экскурсии. И каждый может насладиться, потрогать, замотивироваться. И в дальнейшем, возможно, иметь такой успех.

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