Завершился 9-й этап международного ралли-рейда «Шёлковый путь». Какие результаты у белорусских экипажей?

Протяженность дистанции марафонского раунда из Волгограда в Липецк составила почти 773 километра. Победу в гонке одержал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Попасть в тройку лучших у белорусских экипажей не получилось. В этот раз у наших пилотов случилась неудача с попыткой пройти проверку водой. Алексей Вишневский при прохождении брода заглох. Сергей Вязович вытащил грузовик сокомандника тросом обратно на берег.