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Завершился 9-й этап международного ралли-рейда «Шёлковый путь». Какие результаты у белорусских экипажей?

15 июля 2022 18:07
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На международном ралли-рейде «Шелковый путь» завершился предпоследний 9-й этап, который стал самым длинным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился 9-й этап международного ралли-рейда «Шёлковый путь». Какие результаты у белорусских экипажей?-1

Протяженность дистанции марафонского раунда из Волгограда в Липецк составила почти 773 километра. Победу в гонке одержал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Попасть в тройку лучших у белорусских экипажей не получилось. В этот раз у наших пилотов случилась неудача с попыткой пройти проверку водой. Алексей Вишневский при прохождении брода заглох. Сергей Вязович вытащил грузовик сокомандника тросом обратно на берег.

Завершился 9-й этап международного ралли-рейда «Шёлковый путь». Какие результаты у белорусских экипажей?-4

16 июля 2022 года в московских Лужниках состоится финиш ралли «Шелковый путь», который также включает проезд участников через арку и награждение победителей. Начало торжественной части в 16:00.

# Автомобильные гонки # Дмитрий Сотников # Сергей Вязович # Алексей Вишневский # Фотофакт

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