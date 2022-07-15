Завершился 9-й этап международного ралли-рейда «Шёлковый путь». Какие результаты у белорусских экипажей?

На международном ралли-рейде «Шелковый путь» завершился предпоследний 9-й этап, который стал самым длинным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На международном ралли-рейде «Шелковый путь» завершился предпоследний 9-й этап, который стал самым длинным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Протяженность дистанции марафонского раунда из Волгограда в Липецк составила почти 773 километра. Победу в гонке одержал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Попасть в тройку лучших у белорусских экипажей не получилось. В этот раз у наших пилотов случилась неудача с попыткой пройти проверку водой. Алексей Вишневский при прохождении брода заглох. Сергей Вязович вытащил грузовик сокомандника тросом обратно на берег.
16 июля 2022 года в московских Лужниках состоится финиш ралли «Шелковый путь», который также включает проезд участников через арку и награждение победителей. Начало торжественной части в 16:00.