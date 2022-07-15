«У нас тоже есть футбол в нашей стране». Главный тренер «Динамо-Минск» о победе над «Дечичем»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках первого этапа столичная дружина по сумме двух встреч оказалась сильнее черногорского «Дечича».

В первом поединке была зафиксирована ничья – 1:1. А во втором матче белорусские футболисты оказались сильнее ­– 2:1. Первый тайм наши парни определенно могут занести себе в актив. Они владели инициативой, и забитый мяч Александром Сачивко на 26 минуте был ожидаем. Во втором периоде соперники прибавили и в скорости, и в атаке. Как итог – динамовцы пропустили. Однако в конце противостояния подопечным Артема Челядинского удалось изменить ход дуэли и забить победный гол, которым отметился Душан Бакич. Соперником минчан в следующем раунде станет израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

Артем Челядинский, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Мы сейчас в еврокубках представляем не только «Динамо-Минск», но и нашу страну. Мы хотим доказать, что у нас тоже есть футбол в нашей стране. Да, моментами может и не получается, но мы все равно стараемся. Мы хотим добиваться результата.