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«После долгого перерыва». Сборная Беларуси готовится выступить на Кубке наций

15 июля 2022 15:07
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Новости Беларуси. Женская национальная и молодежная сборные Беларуси по хоккею на траве в эти дни завершают учебно-тренировочный сбор. Он проходит на новом покрытии, которое недавно уложили на площадке хоккейного клуба «Минск» в парке Горького, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«После долгого перерыва». Сборная Беларуси готовится выступить на Кубке наций-1

Этот факт невероятно радует главкома наших сборных, голландского специалиста Хермана Круиса. Он возглавляет женскую команду Беларуси на протяжении последних семи лет. Периодически приезжает в Минск накануне важных международных турниров, а также во время учебно-тренировочных сборов. И сейчас главный тренер сборной Беларуси в строю, он по-прежнему энергичен и деловит. Несмотря на отстранение белорусов от участия в международных турнирах, Херман Круис остался со своей командой. Он продолжает работу и сейчас готовит сборную к участию в Кубке наций.

«После долгого перерыва». Сборная Беларуси готовится выступить на Кубке наций-4

Херман Круис, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею на траве:
Я, конечно, очень рад, что в Минске появилось новое нетравматичное покрытие. И второй положительный момент заключается в том, что на сборе находятся две команды, национальная и молодежная, поэтому мы можем и молодежь посмотреть и оценить уровень игроков национальной сборной. Очень важно, что команда после долгого перерыва собралась в полном составе. Кубок наций будет одним из этапов подготовки к более серьезным стартам. Я надеюсь, что игроки вспомнят все наши тактические рисунки, взаимодействия, отработают связки, а также молодежная команда сможет перенять опыт у представителей национальной команды.

«После долгого перерыва». Сборная Беларуси готовится выступить на Кубке наций-7

Национальная и молодежная сборные Беларуси по хоккею на траве примут участие в Кубке наций, который пройдет с 21 по 25 июля в Казани. Наряду с белорусами, оспаривать главный приз турнира будут российские команды.

# Хоккей Беларуси

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