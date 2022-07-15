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Белорусская сборная по хоккею до 17 лет обыграла команду Санкт-Петербурга

15 июля 2022 17:59
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Новости Беларуси. 15 июля белорусская сборная по хоккею до 17 лет стартовала в «Кубке Сириуса», который проходит в Сочи. И сразу победа. Наши парни в невероятном матче одолели сверстников из команды Санкт-Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская сборная по хоккею до 17 лет обыграла команду Санкт-Петербурга-1

Итоговый счет – 3:2. Первый период остался безголевым. А во втором наши парни не сумели сохранить свои ворота на замке и пропустили дважды. Однако уже в третьей 20-минутке белорусам удалось размочить счет, а за 8 секунд до финальной сирены сравнять цифры на табло и перевести игру в овертайм. Именно там и была добыта виктория над хоккеистами из северной столицы России.

Белорусская сборная по хоккею до 17 лет обыграла команду Санкт-Петербурга-4

Далее юным белорусским хоккеистам предстоит сразиться против Приволжского федерального округа. Противостояние состоится утром 17 июля.

# Хоккей # Фотофакт

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