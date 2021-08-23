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Пляжный футбол. Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Швейцарии на ЧМ-2021

23 августа 2021 12:52
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела поражение от команды Швейцарии. Матч, проходивший в рамках чемпионата мира, завершился со счетом 7:3 в пользу швейцарских футболистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пляжный футбол. Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Швейцарии на ЧМ-2021-1

После пропущенного на второй минуте гола наша сборная собралась с силами и забила сразу три ответных мяча. Однако удержать преимущество не удалось. Поразить ворота соперника в нашей команде смогли Новиков, Гордецкий и Гапон.

Пляжный футбол. Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Швейцарии на ЧМ-2021-4

Напомним, что по итогам игр в 1/ 4 финала чемпионата выйдут две лучшие команды в группе. В следующем матче, который пройдет 24 августа, сборная Беларуси сразится с командой Бразилии.

# Футбол # Олег Гапон # Евгений Новиков # Егор Гордецкий # Фотофакт

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