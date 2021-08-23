Пляжный футбол. Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Швейцарии на ЧМ-2021

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела поражение от команды Швейцарии. Матч, проходивший в рамках чемпионата мира, завершился со счетом 7:3 в пользу швейцарских футболистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После пропущенного на второй минуте гола наша сборная собралась с силами и забила сразу три ответных мяча. Однако удержать преимущество не удалось. Поразить ворота соперника в нашей команде смогли Новиков, Гордецкий и Гапон.