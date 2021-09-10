Заслуженный тренер БССР о хоккее: ребёнок сам видит, сам понимает, что время и годы потраченные сторицей окупятся деньгами

Новости Беларуси. В Гомеле спортивная общественность 10 сентября вспоминала первый громкий успех местных хоккеистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 45 лет назад, в сезоне 1975-1976 годов, команда из города над Сожем впервые завоевала золотые награды чемпионата страны по хоккею.

Тогда это была дружина электромеханического завода – ЭТЗ. В непростой борьбе гомельчане обошли сразу четыре столичные команды. В тот сезон команда Александра Шевяко стала победителем и на всесоюзном уровне – завоевала золото в чемпионате спортивного общества «Локомотив».

Александр Шевяко, заслуженный тренер БССР, член НОК Беларуси:

Хоккей – это такой вид спорта, где нужно проявлять мужество, чувство долга. Физические нагрузки большие выдерживать, тренировки выдерживать. Здесь приходишь к результату, тогда ребенок сам видит, сам понимает, что время и годы потраченные сторицей окупятся деньгами. Но надо сначала пройти этот путь – трудный, тяжелый путь. И это хоккей, сам вид мотивирует.