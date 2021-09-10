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Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Испанию в стартовой игре Суперфинала Евролиги-2021

10 сентября 2021 15:00
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу в стартовой игре группового этапа Суперфинала Евролиги-2021 записала на свой счет крупную победу. В противостоянии Беларусь-Испания наши парни победили – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Испанию в стартовой игре Суперфинала Евролиги-2021-1

Первый гол в воротах соперника оказался на третьей минуте второго периода, Евгений Новиков метко пробил головой. После отличился Анатолий Рябко. Под занавес игры увеличил разрыв Артем Дрозд, а финальную точку в этой встрече вновь поставил Рябко.

10 сентября белорусы встретятся с новоиспеченными чемпионами мира, сборной России. Начало матча в 19:00.

# Волейбол # Евгений Новиков # Анатолий Рябко # Артем Дрозд # Фотофакт

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