Соболенко о проигрыше Фернандес: не сказала бы, что она что-то сделала фантастическое. Это я самоуничтожилась

Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила борьбу на US Open. Белоруска остановилась на полуфинале. Дальше нашу теннисистку не пустила Лейла Фернандес, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч продолжался 2,5 часа. Соболенко 10 раз подавала на вылет, но это ей не помогло. Финальные цифры – 6:7, 6:4, 4:6. Таким образом, 19-летняя канадка продолжает удивлять всю теннисную общественность. Для нее выход в главный матч на мейджоре – лучшее достижение в карьере.

Примечательно, что оспаривать титул Фернандес будет со спортсменкой, которая добралась до финала через квалификацию. А Соболенко US Open тоже может занести себе в актив. Ведь никогда ранее она не играла в 1/2 на Открытом чемпионате США.

Арина Соболенко, полуфиналистка US Open:

Как обычно, у меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась. В ключевые моменты подача переставала работать. Я очень разочарована. Но вот так вышло. Она хорошо сыграла. Это был отличный матч. Она заслужила победу. Не сказала бы, что она что-то сделала фантастическое. Это я самоуничтожилась.