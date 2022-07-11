«Заряжены только на победу». Второй этап национальной лиги по баскетболу 3x3 прошёл в Минске

Новости Беларуси. В Минске состоялся второй этап национальной лиги по баскетболу 3x3. Участие в турнире приняли более 180 команд из Беларуси, России и Китая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат на кортах «Палова-Арены» традиционный и проводится с 2015 года. Состязаться за награды в столицу Беларуси приезжают не только спортсмены из всех регионов страны, но и зарубежные гости. Выявляют сильнейших в нескольких категориях, среди которых есть и соревнования для любительских команд. Но основное внимание, безусловно, приковано к выступлениям профессионалов. На первом этапе среди них викторию праздновала команда «Островец». На этом дружина останавливаться не собирается.

Вацлав Бугаев, игрок команды «Островец»:

Тренировочный процесс построен у нас достаточно напряженно, и всегда всему есть результат после проделанной работы. Я считаю, что результат был закономерен. Впечатление – боевое, веселое, настроение просто супер. Заряжены только на победу, все отлично.

Особенно повышают накал борьбы иностранные коллективы. Во втором этапе лиги выступают сразу шесть российских команд, в составе которых есть и крайне именитые баскетболисты. Например, Александр Зуев. Серебряный призер токийской Олимпиады выступает за дружину «Россия-Юг».

Александр Зуев, игрок команды «Россия-Юг»:

Все отлично, классный турнир, классные площадки, все на высшем уровне. Просто поиграть, сыграться, конечно, хочется любой турнир выиграть, но как получится. Больше, наверное, какая-то командная химия, взаимодействие посмотреть.

Хочется отметить и женские коллективы. На данном этапе свои силы пробовала юниорская сборная Беларуси. Прямо сейчас девушки проводят тренировочный кэмп. Спортсменки до 18 лет готовятся к Кубку Халипского. Для землячек турнир стал одним из шагов подготовки к предстоящему старту.