«Заряжены только на победу». Второй этап национальной лиги по баскетболу 3x3 прошёл в Минске

Новости Беларуси. В Минске состоялся второй этап национальной лиги по баскетболу 3x3. Участие в турнире приняли более 180 команд из Беларуси, России и Китая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске состоялся второй этап национальной лиги по баскетболу 3x3. Участие в турнире приняли более 180 команд из Беларуси, России и Китая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чемпионат на кортах «Палова-Арены» традиционный и проводится с 2015 года. Состязаться за награды в столицу Беларуси приезжают не только спортсмены из всех регионов страны, но и зарубежные гости. Выявляют сильнейших в нескольких категориях, среди которых есть и соревнования для любительских команд. Но основное внимание, безусловно, приковано к выступлениям профессионалов. На первом этапе среди них викторию праздновала команда «Островец». На этом дружина останавливаться не собирается.
Вацлав Бугаев, игрок команды «Островец»:
Тренировочный процесс построен у нас достаточно напряженно, и всегда всему есть результат после проделанной работы. Я считаю, что результат был закономерен. Впечатление – боевое, веселое, настроение просто супер. Заряжены только на победу, все отлично.
Особенно повышают накал борьбы иностранные коллективы. Во втором этапе лиги выступают сразу шесть российских команд, в составе которых есть и крайне именитые баскетболисты. Например, Александр Зуев. Серебряный призер токийской Олимпиады выступает за дружину «Россия-Юг».
Александр Зуев, игрок команды «Россия-Юг»:
Все отлично, классный турнир, классные площадки, все на высшем уровне. Просто поиграть, сыграться, конечно, хочется любой турнир выиграть, но как получится. Больше, наверное, какая-то командная химия, взаимодействие посмотреть.
Хочется отметить и женские коллективы. На данном этапе свои силы пробовала юниорская сборная Беларуси. Прямо сейчас девушки проводят тренировочный кэмп. Спортсменки до 18 лет готовятся к Кубку Халипского. Для землячек турнир стал одним из шагов подготовки к предстоящему старту.
Виктория Дацун, главный тренер женской сборной Беларуси (U-18) по баскетболу:
Здесь принимают участие 10 девушек из команды U-18, которые сейчас проходят подготовку к турниру памяти Халипского. Мне очень интересно посмотреть, насколько они готовы проявить себя в частности баскетбола 3х3.
Викторию во втором этапе лиги праздновала наша национальная сборная. В финале земляки одолели команду «Россия-Юг» со счетом 21:15. А у девушек равных не было коллективу под названием «Геймс Систерс». Следующий раунд чемпионата стартует 30 июля.