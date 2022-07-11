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WТА и ATP представили обновлённые рейтинги. Соболенко стала 6-й ракеткой мира

11 июля 2022 13:14
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Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовали новую версию рейтингов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

WТА и ATP представили обновлённые рейтинги. Соболенко стала 6-й ракеткой мира-1

В женской мировой классификации лидер по-прежнему полька Ига Швентек. Самое высокое место среди белорусок занимает Арина Соболенко, которая осталась 6-й ракеткой мира. Виктория Азаренко сохранила 20-ю строчку рейтинга. А вот Александра Саснович опустилась на 36-е место.

В мужском разряде возглавляет мировой топ россиянин Даниил Медведев. Белорус Илья Ивашко потерял сразу 10 позиций и теперь располагается на 54-й строчке. Егор Герасимов также не сумел улучшить свое местоположение и опустился сразу на 13 позиций, заняв 157-е место. При этом из рейтинга впервые с 1997 года выпали величайшие теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс.

# Теннис # Ига Швёнтек # Александра Саснович # Роджер Федерер # Серена Уильямс # Илья Ивашко # Виктория Азаренко # Даниил Медведев # Фотофакт

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