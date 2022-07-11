Чемпионат Беларуси по футболу. Результаты матчей 14 тура

Всего было сыграно шесть поединков. Матчи минского «Динамо» и солигорского «Шахтера» перенесены из-за участия дружин в квалификациях еврокубков. Центральное противостояние тура состоялось в столице. Минск принимал лидера чемпионата БАТЭ. Большую часть времени борисовчане были в роли догоняющих – минчане в первом тайме дважды огорчили гостей. Однако хозяевам удержать преимущество не удалось. В конце матча БАТЭ сумел забить дважды за несколько минут и вырвать для себя ничью.

«Энергетик-БГУ» теряет очки в матче против Гомеля. А Ислочь уверенно обыграла Витебск и ворвалась в топ-3 турнирной таблицы.