Белорусский экипаж занял 3 место. Завершился 4-й этап ралли-рейда «Шёлковый путь»

10 июля состоялся четвертый этап. Дистанция – почти 589 километров. Особенность трассы также состояла в том, что к пескам, дюнам и грунтовым дорогам добавился еще и феш-феш – коварный мелкий песок. Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял третье место. Без проблем вновь не обошлось. По ходу гонки было потеряно замененное колесо. Алексей Вишневский занял четвертое место. 11 июля пройдет пятый этап ралли. Турнир завершится 16 июля в Москве. Всего в расписании 10 этапов.