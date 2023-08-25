«Занять место выше восьмого и войти в плей-офф». Артём Каркоцкий о целях ХК «Динамо-Минск» на новый сезон

Новости Беларуси. Чуть более недели осталось до старта нового сезона КХЛ. Минское «Динамо» проведет свой первый официальный поединок уже 2 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И подготовка спортсменов к предстоящим матчам вышла на финишную прямую.

Предсезонка для «зубров» получилась насыщенной. Подопечные Квартальнова уже провели четыре товарищеские встречи. А до старта сезона минчанам предстоит сыграть еще три спарринга. Такой напряженный график поможет хоккеистам подойти к официальным играм в максимальном тонусе. Сами игроки с нетерпением ждут старта нового сезона.

Виталий Пинчук, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Хочется уже играть официальные игры, совсем другой хоккей от летнего такого товарищеского. Поэтому ждем не дождемся. Хочется забираться в таблицы как можно выше и идти по плей-офф так же.

Илья Шинкевич, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Мы хорошо поработали, подготовились, поэтому сейчас у нас три финальных матча перед стартом. Должны уже показать все, на что мы способны. Хоккеисты минского «Динамо» провели открытую тренировку. Подробности здесь.

После открытой тренировки состоялась предсезонная пресс-конференция, участие в которой приняли генеральный директор клуба Артем Каркоцкий и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. Помимо прочего, функционеры обозначили цели команды на предстоящий год.