«Из них получатся достойные атлеты». Белорусские лыжники продолжают подготовку к старту зимнего сезона

Белорусские лыжники продолжают готовиться к старту зимнего сезона. В Раубичах атлеты проверяют себя в деле на открытом чемпионате Беларуси по лыжероллерам и кроссу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнуются здесь как взрослые спортсмены, так и молодежь. А составлять конкуренцию белорусам приехали гости из России. Во второй состязательный день атлеты разыграли медали индивидуальной гонки классическим стилем. У мужчин и юниоров первые места на пьедестале заняли россияне. А вот девушки показали себя лучше. Среди юных лыжниц равных не было белоруске Алине Буйницкой. А итоговый протокол у женщин возглавила наша Анна Королева.

Анна Королева, победительница соревнований: Состояние после сбора, конечно, не самое лучшее. Но так должно быть. Эти старты считаются для нас промежуточными, основные соревнования – зима все-таки. Запланированы старты этапа Кубка России, там олимпийские чемпионки, поэтому для нас это отличная возможность посмотреть на них, тянуться за ними. И, конечно, соревноваться.

Андрей Коваленко, заместитель председателя Белорусской федерации лыжных гонок:

Мы предполагаем, и, скорее всего, так и будет, что будет чемпионат России. Для нас это главный старт этого сезона. Для юниоров это будет первенство России. Радует то, что девчонки наши уже составляют достойную конкуренцию российским спортсменам: и выигрывают, и заезжают в призы. У ребят пока сложнее, уровень конкуренции там просто запредельный. Команда и взрослая, и юниорская обновились процентов на 90. И вы видите, к нам пришли совершенно молодые люди. Надеемся, что из них получатся достойные атлеты.

Соревнования завершаться в воскресенье, 27 августа. В этот день спортсмены определят лучших в кроссе.