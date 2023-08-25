Хоккеисты минского «Динамо» провели открытую тренировку

Минское «Динамо» продолжает подготовку к старту Континентальной хоккейной лиги. Уже в следующую субботу, 2 сентября, команда проведет первый матч. Соперник – «Нефтехимик» из Нижнекамска. Сегодня «зубры» провели открытую тренировку. В межсезонье у минчан серьезно обновился состав, а также сменился главный тренер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Пинчук, нападающий минского «Динамо»:

Все отлично, хоккей – это такая работа, где каждый год новые ребята. Притираемся, находим химию и играем, как видите, предсезонные матчи довольно уверенно. Надеюсь, так и продолжим в сезоне.