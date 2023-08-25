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Волейбольный клуб «Шахтёр» идёт без поражений на турнире в Санкт-Петербурге

25 августа 2023 13:39
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Волейбольный клуб «Шахтер» пока непобедим на турнире «мемориал Вячеслава Платонова» в Санкт-Петербурге. Сегодня, 25 августа наши парни со счетом 3:1 по партиям одолели ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбольный клуб «Шахтёр» идёт без поражений на турнире в Санкт-Петербурге-1

Стартовый сет за собой оставили армейцы. Но «горняки» смогли вырвать инициативу у сильного оппонента. Таким образом, в активе солигорской дружины три виктории. Ранее она была сильнее «Югры» и «Урала». Теперь «Шахтер» продолжит борьбу в полуфинальном этапе. Он состоится завтра. Туда наша команда выйдет с первого места группы А. За выход в титульный раунд ей предстоит встреча с клубом, который займет вторую строчку в категории Б.

# Волейбол # Фотофакт

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