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Специальная межрегиональная Паралимпиада собрала 7 команд в Червене

03 августа 2022 14:41
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Новости Беларуси. В Червене прошла специальная межрегиональная Паралимпиада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней приняли участие посетители отделений дневного пребывания для инвалидов Минской области. За звание лучшей боролись семь команд. На высшую ступень пьедестала поднялись борисовчане. Команда Логойска заняла второе место. Бронза у хозяев.

На спортивных состязаниях побывала Анастасия Кончиц.

Специальная межрегиональная Паралимпиада собрала 7 команд в Червене-1

Вынос факела и торжественное шествие участников. Специальная межрегиональная Паралимпиада среди отделений дневного пребывания для инвалидов Минской области в Червене собрала семь команд из центрального региона.

Специальная межрегиональная Паралимпиада собрала 7 команд в Червене-4

Людмила Шаркова, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:
В первую очередь, конечно, данное мероприятие направлено не только на здоровый образ жизни, а на социальную реабилитацию. На реабилитацию их психического и физического здоровья.

Специальная межрегиональная Паралимпиада собрала 7 команд в Червене-7

Подробности в видеоматериале.

# Спортивные соревнования # Людмила Шаркова # Анастасия Кончиц # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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