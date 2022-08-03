Специальная межрегиональная Паралимпиада собрала 7 команд в Червене

Новости Беларуси. В Червене прошла специальная межрегиональная Паралимпиада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней приняли участие посетители отделений дневного пребывания для инвалидов Минской области. За звание лучшей боролись семь команд. На высшую ступень пьедестала поднялись борисовчане. Команда Логойска заняла второе место. Бронза у хозяев. На спортивных состязаниях побывала Анастасия Кончиц.

Вынос факела и торжественное шествие участников. Специальная межрегиональная Паралимпиада среди отделений дневного пребывания для инвалидов Минской области в Червене собрала семь команд из центрального региона.

Людмила Шаркова, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:

В первую очередь, конечно, данное мероприятие направлено не только на здоровый образ жизни, а на социальную реабилитацию. На реабилитацию их психического и физического здоровья.