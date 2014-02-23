Закрытие Олимпиады-2014 в Сочи 23 февраля: шествие делегаций

Новости Олимпиады. Спортивный праздник подходит к концу. В эти минуты в Сочи проходит торжественная церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр.

На протяжении 16 дней спортивный мир жил главными стартами четырехлетия. Олимпиада стала, без преувеличения, событием № 1 в мире. Представители 88 стран разыграли 98 комплектов наград. Здесь было все: грандиозные триумфы, неожиданные взлеты, слезы радости и горечь поражений.

В очередной раз напомним, это была самая успешная Олимпиада для Беларуси! По сравнению с предыдущей, в Ванкувере, наша страна в медальном зачете поднялась с 17 места в десятку! В десятку сильнейших спортивных держав мира! Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Антон Кушнир, Алла Цупер. Вот имена тех, кто подарил нам победу на главных Играх четырехлетия! В дни Олимпиады благодаря им слово «Беларусь» оказалось одним из самых популярных даже у американцев, которые искали информацию в Интернете!

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Вот и все. XXII зимние Олимпийские игры в Сочи закрыты. Торжественная церемония закрытия Олимпиады пусть и не была столь же масштабной, как открытие Игр, но точно запомнится. И в первую очередь способностью организаторов посмеяться над собой. Казус на шоу-открытии с нераскрывшимся кольцом теперь стал особенностью сочинских Игр.

А после на «Фиште» появились спортсмены. Российские атлеты, как хозяева Олимпиады и лидеры общего медального зачета, вышли первыми. Знаменоносцы всех других стран шли вместе, как одна большая семья. Среди них и наша трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Не обошлось без приветствия следующей столицы зимней Олимпиады, которая пройдет в Корее. Ну, а после – самая трогательная часть: воспоминание далекого 80-го и официальное прощание с Олимпиадой.

В итоговом командном медальном зачете первенствовали россияне. Хозяева игр повторили рекорд сборной СССР 1976 года в Инсбруке по количеству золотых медалей. На счету наших восточных соседей – 13 наград высшей пробы. Всего в копилке россиян 33 сочинские медали. Сборная Беларуси финишировала на 8 итоговом месте в медальном зачете.

Для белорусского спорта сочинские игры стали самыми удачными в истории – 6 наград! 5 из них – высшей пробы! Но все это лишь цифры. За каждой победой, за каждой медалью – реальные люди, положившие на алтарь своих успехов неустанный четырехлетний труд. Каждый из них – герой, и спортивный подвиг каждого белорусские болельщики не забудут.

Главным бриллиантом белорусской команды и одной из самых ярких звезд всей Олимпиады стала, безусловно, Дарья Домрачева. От нашей биатлонистки, конечно, ждали медалей, но такого, кажется, нельзя было увидеть даже в самом радужном сне. К золоту пасьюта белорусская стреляющая лыжница спустя три дня добавила награду высшей пробы в индивидуальной гонке, а закрепила свою гегемонию на сочинских трассах блистательным и безальтернативным триумфом в масс-старте.

Домрачева стала первой биатлонисткой, кому удалось взять три золота в личных гонках в ходе одной Олимпиады. Она действительно – королева Сочи!

Дарья Домрачева:

Это невероятно! Если быть честной, я мечтала стать олимпийской чемпионкой с детства, а с этого лета появилась мечта завоевать здесь три медали. Да! Мечты сбываются!

Осуществила свое заветное олимпийское желание и Надежда Скардино. Ее «бронза» в индивидуальной гонке стала заслуженным подарком нашей снайперше. Надежда стрелять любит. 10 лет назад поменяла лыжный спорт на биатлон именно из-за увлечения стрелковыми сессиями. Но главное: Надежда стрелять умеет.

В преддверии Олимпиады ее имя красовалось рядом с мировым рекордом точности – 85 выстрелов без осечек. Поэтому где, как ни в индивидуальной гонке ей было показывать себя во всей красе.

Надежда Скардино:

Рада, что смогла подняться на пьедестал именно в День Святого Валентина. Ведь биатлон – это моя любовь. Это мое признание в любви этому спорту. Я люблю биатлон! Я люблю стрелять! Посвящаю медаль всей нашей команде и, конечно, всей Беларуси!

Победа Антона Кушнира, кажется, стала воздаянием судьбы за горькое разочарование Ванкувера. Тогда наш лыжный акробат отправлялся на игры главным фаворитом сезона, выиграв все и вся, но на Олимпиаде не смог преодолеть квалификацию. Но подарком судьбы заветное золото Сочинских игр точно не назовешь. Кушнир его заработал, каждым прыжком который вел его в суперфинал.

Отважным, быть может, немного дерзким шагом в решающий момент пойти на максимум, и главное тем, что сумел принять вызов брошенный оппонентам и, в первую очередь, самому себе.

Антон Кушнир:

Я счастлив, что у меня получилось приехать сюда. Когда я увидел соперников.... То, что я смог прыгнуть мощнее, это прекрасно!

А вот кто точно преподнес ошеломляющий сюрприз, так это Алла Цупер. Она не была фаворитом, в большой спорт и к тренировочным процессам Цупер вернулась всего полгода назад. На нее не делали медальных ставок, но трудолюбием и смелостью она доказала, что способна на подвиги. Вернувшись в спорт после рождения дочери, не сдаваясь и не пасуя ни перед какими трудностями, с пятой попытки она покорила олимпийскую вершину.

Браво белорусским олимпионикам!