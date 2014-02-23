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Олимпиада-2014. Сборная Канады одолела шведов и завоевала «золото» Олимпиады в 9-ый раз

23 февраля 2014 15:18
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Новости Олимпиады.  Канадцы одержали уверенную победу над шведами (3:0) и выиграли «золото» олимпийского хоккейного турнира. Триумф канадцев стал прекрасным завершением Зимних Олимпийских игр в Сочи.

«Серебро» Олимпиады уедет в Швецию. «Бронза» досталась команде Финляндии, которая в матче за третье место разгромила американцев со счетом 5:0. Отметим, сборная «кленового листа» в девятый раз празднует победу на Олимпийских Играх.

XXII зимние Олимпийские игры завершаются. И еще раз напоминаем: это была самая успешная Олимпиада для Беларуси! По сравнению с предыдущей, в Ванкувере, наша страна в медальном зачете поднялась с 17 места в десятку! В десятку сильнейших спортивных держав мира! Олимпиада в Сочи. Как это было? Смотрите репортаж программы «Картина мира».

# Зимняя Олимпиада

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