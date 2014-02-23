Олимпиада-2014. Россия выиграла медальный зачет. Беларусь – 8-я

Новости Олимпиады. Хозяйка Олимпиады выиграла медальный зачет. У российской сборной 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых. Россия превзошла рекорд сборной СССР по общему количеству медалей и повторила по количеству олимпийского золота.

Вторую строчку занимают норвежцы. У них 26 медалей: 11 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых. Замыкают тройку лидеров канадцы. Сборная «кленового листа» завоевала 25 медалей: 10 золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых.

Сборная Беларуси занимает восьмое место в медальном зачете. У нас 6 медалей: 5 золотых и 1 бронзовая. Это была самая успешная Олимпиада для Беларуси! По сравнению с предыдущей, в Ванкувере, наша страна в медальном зачете поднялась с 17 места в десятку! В десятку сильнейших спортивных держав мира! В стране – полным ходом подготовка к встрече с олимпийцами. Столичные проспекты и трассу от Национального аэропорта украшают флагами, растяжками и плакатами.

Олимпиада-2014 в Сочи. Как это было? Смотрите репортаж программы «Картина мира».