Закончился ЧМ-2014 по гребле на байдарках и каноэ в Москве: белорусы завоевали 8 медалей

Новости России. В Москве на олимпийском гребном канале «Крылатское» прошли финальные заезды на различных дистанциях чемпионата мира-2014 по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят с 6 по 10 августа.

Белорусские спортсмены в сумме завоевали 4 «серебра» и 4 «бронзы».

10 августа каноистки Дарина Костюченко и Камилла Бобр стали серебряными призерами ЧМ-2014 в двойках (С2) на дистанции 500 м с результатом - 2 минуты 04,562 секунды. Венгерскому дуэту девушки уступили чуть более 1 секунды, у россиянок же выиграли более 2 секунд.

Олимпийские чемпионы Роман Петрушенко и Вадим Махнев (см. видео) соревновались в финале среди экипажей байдарок-двоек (К2) на 500 м и завоевали бронзовую награду чемпионата. Их финишное время - 1 минуты 29,292 секунды. Выиграл этот заезд словацкий экипаж, вторыми стали венгры.

Еще одну бронзовую награду в этот день принесли Беларуси Маргарита Тишкевич и Марина Литвинчук. В решающем заезде среди женских байдарок-двоек на 200 м они показали время 36,217 секунды. Первое место здесь у венгерского дуэта, второе - у немецкого.

Накануне, 9 августа Марина Литвинчук отличилась медальным выступлением на марафонской дистанции 5000 м среди женских байдарок-одиночек (К1), где стала серебряным призером. Дистанция поддалась за 23 минуты 15,158 секунды.

Звание вице-чемпионов мира досталось экипажу женской байдарки-двойки в составе Софии Юрченко и Александры Гришиной на дистанции 1000 м.

Женская байдарка-четверка (К4) в составе Маргариты Тишкевич, Надежды Лепешко, Ольги Худенко, Марины Литвинчук на дистанции 500 м выиграла бронзовые награды.

Такого же результата добилась мужская каноэ-четверка (С4) - Дмитрий Рябченко, Денис Гаража, Дмитрий Войтишкин, Александр Волчецкий - на 1000 м.

К слову, Беларусь примет ЧМ-2014 по гребле на байдарках и каноэ среди студентов с 14 по 17 августа.

Соревнования состоятся на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Заславле.