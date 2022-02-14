Два золота и серебро. Белорусские батутисты выиграли 3 медали на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. Отличный старт нового сезона. Белорусские батутисты выиграли сразу 3 медали на дебютном этапе Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Отличный старт нового сезона. Белорусские батутисты выиграли сразу 3 медали на дебютном этапе Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вне конкуренции в Баку оказался Иван Литвинович. Олимпийский чемпион получил от судей 61,85 балла и оказался недосягаемым для соперников. Вторую сумму набрал другой наш представитель: молодой Андрей Буйлов. Компанию белорусам на пьедестале составил спортсмен из Казахстана Даниил Муссабаев. Но на этом наши парни не остановились. Объединившись в дуэт, они с большим запасом взяли золото еще и в синхронных прыжках.