Прямой эфир

Два золота и серебро. Белорусские батутисты выиграли 3 медали на этапе Кубка мира

14 февраля 2022 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отличный старт нового сезона. Белорусские батутисты выиграли сразу 3 медали на дебютном этапе Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Два золота и серебро. Белорусские батутисты выиграли 3 медали на этапе Кубка мира-1

Вне конкуренции в Баку оказался Иван Литвинович. Олимпийский чемпион получил от судей 61,85 балла и оказался недосягаемым для соперников. Вторую сумму набрал другой наш представитель: молодой Андрей Буйлов. Компанию белорусам на пьедестале составил спортсмен из Казахстана Даниил Муссабаев. Но на этом наши парни не остановились. Объединившись в дуэт, они с большим запасом взяли золото еще и в синхронных прыжках.

# Батут # Иван Литвинович # Андрей Буйлов # Даниил Муссабаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В квалификации заявлены имена трёх белорусок. В Пекине 14 февраля определят лучших фристайлистов
14 февраля 2022 07:57

В квалификации заявлены имена трёх белорусок. В Пекине 14 февраля определят лучших фристайлистов

Международный союз биатлонистов об Анне Соле: прекрасно себя проявила, у неё был хороший ход
13 февраля 2022 20:15

Международный союз биатлонистов об Анне Соле: прекрасно себя проявила, у неё был хороший ход

Беларусь – 22-я в медальном рейтинге ОИ. Обзор главных спортивных событий недели
13 февраля 2022 20:07

Беларусь – 22-я в медальном рейтинге ОИ. Обзор главных спортивных событий недели