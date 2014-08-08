Солигорский «Шахтер» вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Новости Беларуси. 7 августа «Шахтёр» из Солигорска в ответном, домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на «Борисов-Арене» сыграл вничью с бельгийским «Зульте-Варегем» - 2:2.

Счёт в матче открыли белорусы. Уже на 7-ой минуте матча Сергей Баланович отправил мяч в ворота бельгийского голкипера. Сравнять цифры на табло гостям удалось на 41-ой минуте - отличился Идриса Силла.

Но недолго музыка играла. Уже через минуту Баланович оформил дубль. Впрочем, такой же «подвиг» совершили и Идриса Сила, сравняв счет на 73-ей минуте.

Несмотря на ничейный исходи этого матча, по сумме двух встреч (итог противостояния - 7:4) в плей-офф выходят белорусские горняки.

Сергей Боровский, главный тренер «Шахтёра»:

Конечно, мы не то чтобы знали, что выйдем дальше, но определенная уверенность после первой игры была. Отсюда, может быть, не тот адреналин у ребят был. Зрителям, естественно, хочется таких матчей как в Бельгии — 5:2. Но иногда нужно сыграть и рационально. Все мы живые люди и на износ команду держать нельзя, а скамейка пока коротковата.

Игры плей-офф, где развернется борьба за попадание в групповой этап турнира, пройдут 21 и 28 августа.

К слову, двумя днями ранее, 5 августа на «Борисов-Арене» белорусы праздновали еще одну громкую победу. БАТЭ обыграл венгерский «Дебрецен» - 3:1 (3:2 по сумме двух матчей) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В случае неудачи там, клуб гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги Европы.

«Борисов-Арену», которая оказалась счастливой, открыли совсем недавно - 3 мая 2014 года (см.видео).