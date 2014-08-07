Уроки для начинающих скейтбордистов от скейтера Никиты Куксы. Трюк Pop Shove-it (часть 3)

Сегодня Никита Кукса покажет новый трюк POP Shove- it.

После того, как вы научитесь правильно и стабильно выполнять трюк Ollie, вам непременно захочется разнообразить ваше катание новыми трюками. Но что же выучить сначала? Ведь все трюки кажутся такими сложными! Это действительно так. Но если вы катаетесь первый летний сезон, еще одной из основ различных трюков станет Pop Shove-it. Вкраце Поп Шувит (так произносится название в народе) – это трюк, в котором скейтборд совершает разворот на 180 градусов, без поворота тела.

Для того, чтобы выполнить этот трюк, вам необходимо поставить ноги в определенную позицию. В момент «щелчка» вы отводите заднюю ногу назад по наждачке, получается круговое движение, затем нужно вновь вернуться в первую позицию...