Леонид Карась, заместитель директора по спортивным сооружениям: после реконструкции Республиканский центр «Раубичи» преобразился максимально!

В такую жару не помешает частичка морозной свежести. Совсем скоро после реконструкции будет открыт Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Гость программы «УТРО» на СТВ – заместитель директора по спортивным сооружениям – Леонид Иванович Карась.

Откройте секрет: скоро - это когда?

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

28 августа начинается сбор Национальной команды по биатлону, и к этому времени мы планируем, что спортивная часть заработает в полном объёме.

Какие новые возможности сулит открытие этого центра для спортсменов?

Леонид Карась:

Центр преобразился максимально. Появилось много новых сооружений, реконструированы старые. Из новых значимых для спортсменов появился стрелковый закрытый тир. Первые два сезона во время двух сборов биатлонисты проходят подготовку в тире. Появился закрытый тир на 10 установок. Стрельбище поменяло свой облик. Добавилось больше установок. Предыдущее было на 30 установок, сейчас – 38, плюс ещё и запасное – на 10 установок. Это тоже новый объект. Появились домики командных раздевалок. Кабины для подготовки лыж. Здание судейского павильона с трибунами. Также реконструирована вся общая инженерная инфраструктура.

А для простых людей, которые приехали в центр «Раубичи», чтобы отдохнуть, что поменялось?

Леонид Карась:

«Раубичи» никогда не были закрытым объектом для гостей и отдыхающих. Работает каток. Можно будет в выходные дни приехать родителям с детьми покататься на коньках. В зимний период – санки, лыжи… Это всё осталось.

А что можно будет делать летом в «Раубичах»?

Леонид Карась:

Лето – это самая напряжённая пара для подготовки спортсменов.

Мы позиционируем себя как центр олимпийской подготовки, то есть, в первую очередь – подготовка спортсменов, и на мой взгляд, «подготовка спортсменов» и «отдых»… Эти два понятия нужно разводить. Чтобы даже меньше пересекались спортсмены с отдыхающими.

Сейчас всё направлено на то, чтобы сделать максимальные удобства для спортсменов: питание, проживание, тренировочный процесс… И желательно, чтобы никто этому не мешал.

То, что биатлон – это для Беларуси многое значит, уже всем известно. А какие ещё виды спорта будут активно развиваться и на что будет делаться упор?

Леонид Карась:

Естественно, биатлон. Лыжи. И уже с 2009 года у нас функционирует каток и «Раубичи» определен как центр подготовки Национальных команд по хоккею. В планах у нас есть строительство второго катка. Проект находится на экспертизе, и где-то с осени планируем строительство второго катка.

Какая судьба у трамплинов, которые уже есть, построились?

Леонид Карась:

Два из них – не соответствуют картинке. Поэтому два трамплина демонтированы, остался один К-74 трамплин. В ближайшее время планируется его реконструкция, но всё зависит от того, будет ли финансирование. Опять же, реконструирован К-90, но соревнований на нём пока что нет. Как тренировочный можно ещё использовать, но соревноваться – уже нет.

База скоро станет по последним условиям техники, преобразится окончательно, спортсмены будут готовиться ещё лучше. И в связи с этим можем ли мы претендовать на проведение первенств в Беларуси по зимним видам спорта?

Леонид Карась:

Ближайшее соревнование, к которому мы готовимся – это молодёжный Чемпионат мира, который будет проходить в феврале этого года. Есть особая особенность того, как проводятся молодёжные Чемпионаты, Чемпионаты Европы. И только потом эти чемпионаты рассматриваем как тестовые, и можем претендовать на проведение Кубка мира и Чемпионата мира.