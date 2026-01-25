Лукашенко поздравил Антона Смольского с победой в гонке преследования

Финальный день домашнего этапа Кубка Содружества по биатлону. В Раубичах разыграют последний комплект наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей копилке уже есть бронза, серебро и золото, которое накануне завоевал в гонке преследования Антон Смольский. С победой спортсмена поздравил Президент Беларуси.

Сегодня в 13:45 стартует смешанная эстафета. Участие в ней примут десять команд – три из нашей страны и семь из России. После белорусского этапа эстафетную палочку Кубка Содружества в феврале примет Сочи. Именно там пройдет главный старт сезона. А финал турнира состоится в апреле в Мурманске. Пока же болельщиков встречают Раубичи.