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Биатлон. Итоги мужского спринта в Эстерсунде

19 марта 2021 21:35
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Новости Беларуси. Не прошло и двух часов после окончания женской спринтерской гонки, как выявлять лучшего в аналогичной дисциплине начали мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Итоги мужского спринта в Эстерсунде-1

Всего вторую личную победу в карьере одержал Лукас Хофер. Итальянец отстрелялся чисто и стремительно пронесся по лыжне, на 4 секунды опередив хозяина поляны Себастьяна Самуэльссона. Тройку лучших замкнул норвежец Тарьей Бе.

Биатлон. Итоги мужского спринта в Эстерсунде-4

Лучшим из наших стал Антон Смольский, с одним промахом он 17-й. Также в субботний пасьют попали Сергей Бочарников и Максим Воробей, занявшие 39-е и 40-е места соответственно.

# Биатлон # Максим Воробей # Лукас Хофер # Стурла Легрейд # Антон Смольский # Сергей Бочарников # Фотофакт

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