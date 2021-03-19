Биатлон. Итоги мужского спринта в Эстерсунде

Новости Беларуси. Не прошло и двух часов после окончания женской спринтерской гонки, как выявлять лучшего в аналогичной дисциплине начали мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего вторую личную победу в карьере одержал Лукас Хофер. Итальянец отстрелялся чисто и стремительно пронесся по лыжне, на 4 секунды опередив хозяина поляны Себастьяна Самуэльссона. Тройку лучших замкнул норвежец Тарьей Бе.