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Видеофакт: как в Минске 12 февраля поддерживали белорусских биатлонисток

12 февраля 2018 11:54
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Новости Беларуси. Внимание всех белорусов сейчас приковано к олимпийскому Пхенчхану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске поклонники биатлона собрались у Дворца спорта.

Ольга Осадчая, СТВ:
Сам факт того, что женская биатлонная гонка преследования началась, уже претендует на звание новости. Из-за погоды отменили соревнования сразу по нескольким видам, но в Минске ветер, к счастью, не олимпийской скорости, поэтому болельщиков, которые пришли ко Дворцу спорта поддержать наших спортсменок, может снести разве что эмоциями поддержки.

Подробности – в видеоматериале

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Видеофакт: как в Минске 12 февраля поддерживали белорусских биатлонисток-1

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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