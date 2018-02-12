Видеофакт: как в Минске 12 февраля поддерживали белорусских биатлонисток

Новости Беларуси. Внимание всех белорусов сейчас приковано к олимпийскому Пхенчхану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске поклонники биатлона собрались у Дворца спорта.

Ольга Осадчая, СТВ:

Сам факт того, что женская биатлонная гонка преследования началась, уже претендует на звание новости. Из-за погоды отменили соревнования сразу по нескольким видам, но в Минске ветер, к счастью, не олимпийской скорости, поэтому болельщиков, которые пришли ко Дворцу спорта поддержать наших спортсменок, может снести разве что эмоциями поддержки.

Подробности – в видеоматериале

Победный дубль Дальмайер. Немка завоевала второе олимпийское золото