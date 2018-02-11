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«Турция ничем не удивила, как всегда они хорошо играют». Лихтарович о субботнем проигрыше турчанкам

11 февраля 2018 15:36
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Новости Беларуси. 10 февраля в Минске прошел матч отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски принимали турчанок. После первой половины наши баскетболистки уступали 8 очков. Самое время добавить после перерыва, победа белорускам нужна как воздух. Но мяч снова не идет в кольцо, а гостьи сохраняют комфортный перевес. К финальной сирене счет 64:54 в пользу Турции. Впрочем, времени унывать нет: уже 14 февраля наша сборная проведет домашний матч с Польшей.

«Турция ничем не удивила, как всегда они хорошо играют». Лихтарович о субботнем проигрыше турчанкам-1

Татьяна Лихтарович, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
Мы не смогли попасть – вот все, что я могу сказать. Турция ничем не удивила, как всегда они хорошо играют, интенсивно, жестоко. Так что все зависело от только нас. У нас не получилось попасть, и мы проиграли сами.

Тренер сказал, что если у нас не получается попасть с дальних, надо атаковать, почувствовать кольцо и после этого продолжить бросать. Мы так и сделали, попали пару трехочковых. Но из-под кольца мы не попали.

# Фотофакт # Баскетбол # Татьяна Лихтарович

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