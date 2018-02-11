«Турция ничем не удивила, как всегда они хорошо играют». Лихтарович о субботнем проигрыше турчанкам

Новости Беларуси. 10 февраля в Минске прошел матч отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруски принимали турчанок. После первой половины наши баскетболистки уступали 8 очков. Самое время добавить после перерыва, победа белорускам нужна как воздух. Но мяч снова не идет в кольцо, а гостьи сохраняют комфортный перевес. К финальной сирене счет 64:54 в пользу Турции. Впрочем, времени унывать нет: уже 14 февраля наша сборная проведет домашний матч с Польшей.