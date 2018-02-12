«Созданы транспортные моллы, которые развозят журналистов и болельщиков на нужные объекты». Как организовали движение в Пхёнчхане

Аккредитованные на Олимпиаду СМИ сетуют, что очень много болельщиков приехали в Пхенчхан на своем авто, поэтому на дорогах участились пробки, и до объектов стало сложно добираться самим спортсменам, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
О том, так ли это, и чем, кроме стартов, живет олимпийские Пхёнчхан, рассказывает корреспондент СТВ.
Юлия Бешанова:
Действительно, проблема с пробками сейчас существует. Но, как мне кажется, вызвана она не тем, что болельщики приехали на своем транспорте, а тем, что на Олимпиаде используется 12 спортивных объектов плюс две Олимпийские деревни. Все они достаточно далеко расположены друг от друга. К тому же, здесь горы. Естественно, организаторы пытаются решить эту проблему. Созданы специальные транспортные моллы, которые развозят журналистов и болельщиков на нужные объекты. Но решить оперативно, с учетом узких дорог, достаточно сложно. К слову, уже были ситуации, когда тренерский состав или команды из-за заторов на дороге действительно опаздывали на тренировки. Но сейчас над этой проблемой работают.
«Не последнюю роль погода сыграла в распределении медалей». Корреспондент СТВ – о погоде в Пхёнчхане
В лидерах – Норвегия. Медальный зачёт ОИ-2018 на 11 февраля