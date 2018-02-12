«Созданы транспортные моллы, которые развозят журналистов и болельщиков на нужные объекты». Как организовали движение в Пхёнчхане

Аккредитованные на Олимпиаду СМИ сетуют, что очень много болельщиков приехали в Пхенчхан на своем авто, поэтому на дорогах участились пробки, и до объектов стало сложно добираться самим спортсменам, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

О том, так ли это, и чем, кроме стартов, живет олимпийские Пхёнчхан, рассказывает корреспондент СТВ.