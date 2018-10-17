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Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

17 октября 2018 09:25
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Новости Беларуси. Боксеры на этой неделе провели в Минске тестовый турнир к Европейским играм – Международные состязания памяти Виктора Ливинцева, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

За кулисами спортивного турнира корреспондент СТВ Юлия Силипицкая разбиралась, когда у нас появятся новые олимпийские призеры и где их искать.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-1

Наверняка каждый мальчишка и даже девчонка имеют в своей детской истории не один кулачный поединок.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-4

Не зная правил они боксируют – без перчаток и шлема, а ведь это и есть бокс, который был хорошо известен еще древним грекам.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-7

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-9

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-11

Юлия Силипицкая, СТВ:
Бокс был включен в программу Олимпийских игр в 688 году до нашей эры. Это были античные Олимпийские игры. Спустя тысячелетия интерес к этому виду спорта у всего мира не угас, однако белорусских мастеров кожаной перчатки можно пересчитать по пальцам. Почему?

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-14

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
В первую очередь, утрачены очень многие традиции белорусского и советского бокса. При Союзе соревнований было очень много. Все общались друг с другом на пространстве Советского Союза практически по два-три раза в месяц.

Бесспорно, витеблянин Вячеслав Яновский – недосягаемый олимп. В 1988 году в Сеуле он стал обладателем золота, но это было в СССР. Известных белорусских боксеров, но без лавровых венков, заметно больше, среди них Тихомолов, Торбик, Бередюк – на этом список не заканчивается.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-17

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-19

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-21

Магомед Арипгаджиев суверенной Беларуси принес олимпийское серебро. А после удвоил афинскую славу Виктор Зуев.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-24

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-26

И снова регион – Витебск. На этом медали пока закончились.

Юлия Силипицкая:
Очень долгое время – 14 лет – не было человека, который мог бы повторить его успех. Сегодня имя такого человека известно и за пределами Беларуси.

Дмитрий Асанов – боксер в третьем поколении – в интервью программе «Неделя спорта» рассуждает о спорте, семье и своих надеждах (читайте об это здесь).

Династия Асановых испытывала на себе разные боксерские веяния.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-29

Правила менялись как перчатки, но всегда спортсмен оставался именно в них. А ведь до середины XVIII века бокс был с голыми кулаками.

Юлия Силипицкая:
В 1867 году в боксе были введены правила маркиза Квинсберри. Именно этот человек одел на спортсменов перчатки.

Бокс – вид спорта хоть и кровавый, но с глубокой культурой. Боксерам запрещается наносить удары ниже пояса, держать друг друга, толкаться, кусаться и плеваться.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-32

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу-34

Валерий Корнилов:
Мы готовимся в Токио – не во всеоружии, а со знанием своего дела и с достоинством.

Бокс сегодня так и остался кулачным, но теперь это стратегический, тактический и игровой поединок, который под силу только избранным. Возможно, среди победителей в Токио будут и белорусские фамилии.

# Мировой бокс # Валерий Корнилов # Фотофакт

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