Белорусский боксёр в третьем поколении Дмитрий Асанов: «Не хочется, чтобы мои поражения видел мой отец»

Новости Беларуси. Его манера – игровая с контратакующими действиями. За четыре года белорус Дмитрий Асанов во взрослом боксе провел около 100 боев, 90 из них были победными, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Его начали узнавать после Баку: тогда Дмитрий Асанов смог дойти до финала I Европейских игр.

Дмитрий Асанов, серебряный призер I Европейских игр:

Выхожу на ринг и получаю от этого удовольствие. Держим путь на Олимпийские игры, на Европейские игры. Хотелось бы Тяжелый период в белорусском боксе давно канул в лету, и главный тренерский штаб имеет в своем активе почти дюжину перспективных парней.

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Асанов – очень талантливый молодой человек. Кстати, он талантливый не только в боксе: он пишет стихи, хорошо играет. У нас есть ребята, на которых мы, помимо Асанова, тоже возлагаем очень серьезные надежды. Нужно 10 лет для того, чтобы боксер, находящийся в рядах национальной команды, взошел на олимпийский пьедестал.

Конечно, Дмитрий Асанов – обычный спортсмен, но в его жилах течет боксерская кровь уже три поколения. Дмитрий Асанов:

Дедушка был боксер. Папа был мастер спорта, и у него всегда была мечта, чтобы его сын превзошел его. На данный момент я заслуженный мастер спорта. Думаю, отец этим гордится, и ему вдвойне приятно, что он воспитал меня. Потомственному боксеру при хорошей подготовке не страшны никакие изменения.