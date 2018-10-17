Чемпионат мира по борьбе стартует в Будапеште: как готовится белорусская женская команда

Новости Беларуси. Чемпионат мира по борьбе стартует в Будапеште 20 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша женская национальная команда выступит во всех 10 весовых категориях. В выездном составе значатся и двукратная чемпионка мира Ванесса Каладинская и призер Рио Мария Мамашук, а также лидер сборной Василиса Марзолюк, которая едет в Венгрию исключительно за медалью.

Первые олимпийские лицензии борцы начнут разыгрывать в 2019 году на мировом форуме в Астане. Путевки на игры в Токио получат спортсмены занявшие места с 1 по 5. Сегодня белоруски едут на разведку.