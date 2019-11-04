Евгений Королёк о своём золоте на КМ по велоспорту: «Можно было немножко лучше проехать»

Новости Беларуси. В Минске завершился первый в этом сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях приняли участие 386 гонщиков из 44 стран.

Спортсмены боролись не только за медали, но и за важные очки в олимпийский рейтинг. Накануне Евгений Королёк и роман Тишков заняли 13 место в мэдисоне, а Татьяна Шаракова стала 10-й в омниуме.

Евгений Королёк, победитель этапа Кубка мира по велоспорту на треке в скрэтче:

Я считаю, что в мэдисоне можно было немножко лучше проехать, но уже как есть. Надо сделать работу над ошибками и работать дальше.