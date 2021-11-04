Прямой эфир

Юрий Вергейчик: «Самые современные условия для наших ребят, а от них только желание и слушать тренера»

04 ноября 2021 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» представил новое футбольное поле, а точнее покрытие, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта искусственная трава соответствует всем международным стандартам и имеет самое высокое качество исполнения.  

Юрий Вергейчик: «Самые современные условия для наших ребят, а от них только желание и слушать тренера»-1

Тему продолжит Юлия Силипицкая.  

Зеленая, шелковистая трава – искусственное футбольное поле. Таким покрытием даже национальная команда Беларуси не может похвастаться, а вот футбольный клуб «Минск» прикупил. Чтобы основа тренировалась круглогодично, с подогревом ведь. А также и для своих младших кадров. Среднее звено тестирует обновку здесь и сейчас.  

Юрий Вергейчик: «Самые современные условия для наших ребят, а от них только желание и слушать тренера»-4

Каждый юный футболист мечтает стать великим, а каждый функционер рассчитывает найти талант, а лучше нескольких. Вот и стараются и клубы, и федерация.  

Юрий Вергейчик: «Самые современные условия для наших ребят, а от них только желание и слушать тренера»-7

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя АБФФ:  
Последнего поколения поле. Здесь будут играть все возраста футбольного клуба плюс наши возраста, мы хорошо взаимодействуем. Мы бы хотели, конечно, вырастить футболистов в ближайшее десятилетие такого уровня, которые были раньше: и Калачев, и Глеб, и Алейников. Самые современные условия для наших ребят, а от них только желание и слушать главного тренера, который поможет, как говорится, вырасти хорошим футболистом.  

Хотя конечно существует мнение, что инвентарь не самое главное, однако на дворе XXI век, и таланты надо растить на качественной базе.  

# Футбол Беларуси # Сергей Алейников # Александр Глеб # Тимофей Калачев # Юрий Вергейчик # Константин Шкель # Виктория Натеткова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лига чемпионов. «Лейпциг» вничью сыграл с «ПСЖ»
04 ноября 2021 14:53

Лига чемпионов. «Лейпциг» вничью сыграл с «ПСЖ»

Евгений Кармильчик стал бронзовым призёром ЧМ по боксу
04 ноября 2021 14:38

Евгений Кармильчик стал бронзовым призёром ЧМ по боксу

«Цмоки-Минск» проиграл «Перистери». Белорусские баскетболисты продолжают выступать на Еврокубке FIBA
04 ноября 2021 12:04

«Цмоки-Минск» проиграл «Перистери». Белорусские баскетболисты продолжают выступать на Еврокубке FIBA