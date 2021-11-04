Юрий Вергейчик: «Самые современные условия для наших ребят, а от них только желание и слушать тренера»

Зеленая, шелковистая трава – искусственное футбольное поле. Таким покрытием даже национальная команда Беларуси не может похвастаться, а вот футбольный клуб «Минск» прикупил. Чтобы основа тренировалась круглогодично, с подогревом ведь. А также и для своих младших кадров. Среднее звено тестирует обновку здесь и сейчас.

Каждый юный футболист мечтает стать великим, а каждый функционер рассчитывает найти талант, а лучше нескольких. Вот и стараются и клубы, и федерация.

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя АБФФ:

Последнего поколения поле. Здесь будут играть все возраста футбольного клуба плюс наши возраста, мы хорошо взаимодействуем. Мы бы хотели, конечно, вырастить футболистов в ближайшее десятилетие такого уровня, которые были раньше: и Калачев, и Глеб, и Алейников. Самые современные условия для наших ребят, а от них только желание и слушать главного тренера, который поможет, как говорится, вырасти хорошим футболистом.

Хотя конечно существует мнение, что инвентарь не самое главное, однако на дворе XXI век, и таланты надо растить на качественной базе.