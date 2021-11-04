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«Цмоки-Минск» проиграл «Перистери». Белорусские баскетболисты продолжают выступать на Еврокубке FIBA

04 ноября 2021 12:04
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Новости Беларуси. Белорусские баскетболисты продолжили свои выступления в рамках розыгрыша Еврокубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Цмоки-Минск» проиграл «Перистери». Белорусские баскетболисты продолжают выступать на Еврокубке FIBA-1

Спортсмены из «Цмоки-Минск» провели выездной матч против греческого «Перистери», который ранее им уже удалось обыграть на домашней арене. На этот раз «викторию» праздновали соперники. Игра выдалась напряженной, драконы хоть и отставали, но сдаваться не собирались. Но, увы, завоевать победу не удалось. Как итог: 80:70 – «Перистери» сильнее.

Не улыбнулась удача и чемпионкам Беларуси, баскетболисткам из «Горизонта». Их противником был лидер квартера, турецкий «Мерсин». Наши девушки старались завоевать вторую победу, но соперницы не оставили им шансов. Финальные цифры – 78:48 в пользу оппонентов.

# Баскетбол # Фотофакт

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