Лига чемпионов. «Лейпциг» вничью сыграл с «ПСЖ»

Новости Беларуси. Завершились еще восемь матчей группового этапа розыгрыша главного Еврокубка – Лиги чемпионов. В одном из противостояний дня «Лейпциг» вничью сыграл с «ПСЖ» и полностью лишился шансов на выход в плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что французский клуб выступал без Лионеля Месси, который пропустил игру из-за проблем с коленом. Начало матча складывалось для немцев крайне удачно: они открыли счет уже на 8-й минуте. А немного позже арбитр назначил еще и пенальти в ворота их соперников. К сожалению для «Лейпцига», реализовать его не удалось. После чего французы собрались с силами и сначала сравняли счет на табло, а потом и вовсе вырвались вперед.

Немцы отчаянно боролись за жизненно важные очки и поразили ворота еще раз, но одержать победу не смогли. Как итог – 2:2. А тем временем выход в плей-офф турнира себе обеспечили «Ливерпуль» и «Аякс», позиции которых не пошатнутся даже в случае поражения в последнем матче группового этапа.